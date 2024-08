Paul Wanner und Heidenheim zu abgezockt! St. Pauli verpatzt Rückkehr in die Bundesliga

St. Pauli startet nervös - Paul Wanner trifft zur Führung

Die Sonne zeigte sich über dem Kiez, das Riesenrad des Hamburger Doms drehte sich neben dem Stadion und die St. Pauli-Fans sangen sich früh warm - der ganze Stadtteil hatte schon weit vor dem Anpfiff dem ersten Bundesliga-Duell seit Mai 2011 entgegengefiebert.

Die Mannschaft von Blessin, der auf den nach Brighton abgewanderten Aufstiegscoach Fabian Hürzeler gefolgt war, startete aber mit vielen kleinen Unsicherheiten und einem Schuss Nervosität in die Partie gegen zunächst strukturiertere Gäste.

Adrian Beck (4.) per Distanzschuss und der auffällige Wanner mit einem Dribbling (14.) sorgten für erste Gefahrenmomente. St. Pauli steigerte sich dann aber als Kollektiv und verschob das Geschehen mehr und mehr in die gegnerische Hälfte. Der Australier Connor Metcalfe, der wie Kapitän und Landsmann Jackson Irvine seinen Vertrag vor Saisonbeginn noch verlängert hatte, kam folglich zu den ersten zwei guten Abschlussmöglichkeiten (20., 30.). Es sollten nicht die letzten sein.

Die Hamburger hatten auch nach dem Seitenwechsel beste Gelegenheiten zur Führung - es fehlte aber die letzte Entschlossenheit wie bei der Kopfballchance des kombinationsfreudigen Angreifers Morgan Guilavogui (47.). In der 63. Spielminute fehlten der Leihgabe vom RC Lens dann nach einer Hereingabe von Irvine Zentimeter, ehe sich auch Verteidiger Hauke Wahl gefährlich in Position brachte. Doch Heidenheim setzte dann einen schnellen Konter, den Wanner per Linksschuss überlegt verwertete. Nach einer Ecke sorgte Schöppner für die Entscheidung.