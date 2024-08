"Empfinde die Kritik als pauschal": Bayer Leverkusen reagiert auf Vorwürfe des FC Bayern München

Carro verwies auf die besonderen Umstände nach einer "außergewöhnliche Saison". Der Verein habe "abgewogen, priorisiert und gemeinsam entschieden, die Vorbereitung in Deutschland zu absolvieren."

Er "empfinde die Kritik deshalb als eher pauschal - aber ich akzeptiere sie. Jeder darf seine Meinung sagen, das mache ich ja auch oft."

Man sei sich "der Verantwortung, die mit den Titeln sicher gestiegen ist, absolut bewusst und werden auch personell in dieses Vorhaben investieren. Aber über unsere Saisonvorbereitung entscheiden am Ende wir selbst", so Carro.