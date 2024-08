Wildes Spiel! FC Augsburg verspielt Führung gegen Werder Bremen

Auffällig bei Augsburg waren auch zwei der vielen Neuzugänge: Torhüter Nediljko Labrovic sah beim Bremer Führungstreffer durch Felix Agu (12.) unglücklich aus, hielt im Anschluss aber ausgezeichnet. Nach einem Traumtor von Elvis Rexhbecaj (25.) drehte der vom portugiesischen Erstliga-Absteiger FC Vizela geholte Samuel Essende das Spiel (35.). Für die unermüdlichen Bremer erzielte der von Borussia Dortmund II zurückgeholte Justin Njinmah den Ausgleich (58.).

Beide Mannschaften waren mit einem Erfolgserlebnis in der ersten Runde des DFB-Pokals in die neue Saison gestartet: Augsburg gewann beim Regionalligisten Viktoria Köln (4:1), Bremen beim Drittligisten Energie Cottbus (3:1) - alle drei Treffer erzielte Keke Topp. Der bisherige Schalker war denn auch der einzige Sommer-Zugang in der unveränderten Startelf von Ole Werner. Von seinen Teamkollegen wurde er immer wieder gesucht.