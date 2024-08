RB Leipzig kann wohl auch in der kommenden Saison auf den begehrten EM-Teilnehmer Xavi Simons setzen. Wie das Fachmagazin kicker am Sonntag berichtet, haben sich die Sachsen mit dem französischen Meister Paris St. Germain auf eine erneute Leihe des Niederländers geeinigt. "Eine Kaufoption wird der Deal erneut nicht beinhalten", hieß es in der Meldung.

Simons (21) hatte mit guten Leistungen in der Vorsaison und bei der EM in Deutschland das Interesse zahlreicher Spitzenklubs geweckt. Auch der deutsche Rekordmeister Bayern München soll dazu gezählt haben. Laut kicker habe der Offensivspieler den Münchnern jedoch abgesagt, Simons werde "Anfang kommender Woche für Leistungstests bei RB erwartet". In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte der Niederländer acht Tore erzielt und 15 Vorlagen gesammelt. Sein Vertrag bei PSG läuft bis Ende Juni 2027.

Artikel und Videos zum Thema