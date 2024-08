"Basis für Leidenschaft wird zerstört": Petition zur Abschaffung des VAR gestartet

Im Heimspiel der Borussia gegen Leverkusen hatte der "Kölner Keller" mehrfach eingegriffen. Vor allem der späte Elfmeterpfiff für Leverkusen sorgte für Diskussionen. Selbst nach Ansicht der TV-Bilder war strittig, ob Gladbachs Abwehrspieler Ko Itakura gegen Amine Adli auch den Ball oder nur den Gegenspieler traf. Schiedsrichter Robert Schröder hatte die Szene zunächst laufen lassen, ehe der VAR eingriff.

"Es war für mich keine klare Fehlentscheidung, da muss er nicht raus", sagte unter anderem Roland Virkus zu der Szene. Nach Ansicht des Gladbacher Sport-Geschäftsführers nehme der VAR "komplett die Emotionen. In der Vorbereitung und beim Pokalspiel hatte ich mich schon gefreut, weil irgendwas anders war - ach ja, es war kein VAR da. Das war echt cool. Ich weiß nicht, ob am Ende mehr Gerechtigkeit da ist oder nicht", so Virkus.