Panzer vor dem Stadion und die "eigenen Werte über Bord": Zwischen dem BVB und seinen Fans rumort es kräftig

BVB: Fans haben Proteste angekündigt

Vor der Partie gegen Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) ist "jeder einzelne Borusse und jeder Fanklub" per Offenem Brief vom Bündnis Südtribüne aufgerufen, zu Beginn der zweiten Halbzeit "seinen Unmut über den Deal mit Rheinmetall ins Stadion zu tragen." Den Brief haben 88 Fanklubs und Gruppen unterzeichnet. Im Rahmen der Partie soll zudem rund ums Stadion eine vom Verein "Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen" organisierte Protestaktion stattfinden - mit einem mit BVB-Girlanden geschmückten Panzer.

Die Fans sind auch nach drei Monaten noch immer sauer - dabei entzündet sich nur ein Teil des Ärgers an der Branche des neuen Werbepartners. "Zu keinem Zeitpunkt hat es eine Beteiligung von Fanvertretern gegeben", schreibt das Bündnis Südtribüne, der Eindruck, Fanvertreter seien bei der Entscheidungsfindung zum dem Deal befragt worden, sei unzutreffend. Zudem wird "die Art der Kommunikation sowie der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Partnerschaft" bemängelt, beides zeuge "von ausgeprägtem Kalkül auf Seiten der Vereinsverantwortlichen".

Rheinmetall "öffentliche Debatten gewohnt"

Die Beschuldigten rücken im Sturm der Kritik zusammen. Auf Anfrage der Ruhr Nachrichten schrieben Borussia Dortmund und Rheinmetall am Mittwoch in einer gemeinsamen Antwort: "Rheinmetall ist es gewohnt, Bestandteil von öffentlichen Debatten zu sein. Ein Verein mit mehr als 200.000 Mitgliedern und 1000 Fanklubs deckt jedwede gesellschaftliche Strömung ab." Man stelle sich "gemeinsam in jedem etablierten Dialogformat der Diskussion mit BVB-Fans", betonen Unternehmen und Verein.