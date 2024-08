"Wir sind wieder sexy": FC Augsburg will mehr als nur den Klassenerhalt in der Bundesliga

FC Augsburg: Marius Wolf als Transfercoup

Und auch für Spieler sei der FCA attraktiv, so Ströll: "Die Stimmungslage könnte nicht viel positiver sein. Das merkt man auch bei sportlichen Themen. Ein Spieler wie Marius Wolf entscheidet sich für den FCA, obwohl er vor wenigen Wochen noch mit Dortmund im Champions-League-Finale stand. Wir sind wieder sexy."

Auch Manager Marinko Jurendic sprach von einem "Verschieben der Grenzen". Das Motto des FCA: "Wir sind zufrieden, aber wir geben uns nie zufrieden." Man wolle ein "Top-Bundesligaverein" sein, sagte der 46-Jährige, "aber nicht nur vom Tabellenplatz her, sondern in allem was wir tun".

Das Team von Trainer Jess Thorup startet am Sonntag (13.00 Uhr) mit dem Pokalspiel beim Regionalligisten Viktoria Berlin in die Saison. Eine Woche später steht in der Bundesliga der Auftakt gegen Werder Bremen an.