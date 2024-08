Wie geschaffen für Nuri Sahins Idee von Fußball! Pascal Groß wird der wichtigste Spieler des BVB sein

© BVB

Pascal Groß nach BVB-Debüt: "Ich habe Luft nach oben"

Im nun zweimal in Folge praktizierten 3-4-3-System rotierte Groß häufiger zwischen die Innenverteidiger oder versuchte sich mit langen Flugbällen, wie zum Beispiel bei seiner starken Vorarbeit zum 3:0 von Julian Brandt. Auf die Frage, was Sahin von ihm sehen will, antwortete Groß bei Sky erfrischend unzweideutig: "Er will, dass ich meine Spielintelligenz ins Spiel bringe, dass ich das Spiel von hinten nach vorne trage, unsere offensiven Waffen ins Spiel bringe und dem Spiel eine gewisse Stabilität gebe."

Das gelang ihm gegen einen mutigen Gegner in einem freilich auch eher zu vernachlässigenden Spiel am Wochenende recht gut. Groß wurde vom DFB als Man of the Match ausgezeichnet. Sein eigenes Fazit: "Es war ordentlich. Ich habe Luft nach oben, ich lerne immer noch alles kennen und versuche, jeden Tag dazuzulernen."