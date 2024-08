Mister Variabilität: Warum der Transfer von Maximilian Beier zum BVB für alle Seiten sinnvoll ist

Statt Deniz Undav: Perfektes Zusammenspiel mit Serhou Guirassy?

Ähnlich wie Deniz Undav könnte der physisch häufig unterlegene Beier von Guirassys Wucht profitieren, wenn dieser für ihn die Bälle behauptet und in die Tiefe weiterleitet. So kommt Beiers explosionsartiger Antritt mit am besten zur Geltung. Dazu gehörte er in der vergangenen Spielzeit zu den produktivsten Angreifern der Bundesliga. Interessant und zugleich alarmierend für die Konkurrenz: Gemessen an der Spielzeit schoss aus dem Spiel heraus kaum einer öfter auf das gegnerischer Tor. Am häufigsten niemand Geringeres als Guirassy-Profiteur Undav.

Oder um es in den Worten von Julian Brandt zu sagen. Beier kann seinen Gegenspielern gehörig "auf den Sack" gehen. Bis Guirassy von seiner Verletzung zurückkehrt wäre es ihm sogar zuzutrauen, die alleinige Nervensäge im Sturmzentrum zu geben. Und das trotz seiner noch kaum vorhandenen Erfahrung auf höchstem Niveau oder und vor allem der internationalen Bühne.

Meister Schüsse pro Spiel in der Saison 2023/24: Maximilian Beier in elitärem Kreis