30 Millionen Euro Ablösesumme! BVB holt Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim

Ein Maximilian-Beier-Trikot hat Julian Brandt schon zu Hause hängen, die Erinnerungen an seinen künftigen Mitspieler hingegen sind nicht die allerbesten. "Er ist uns oft auf den Sack gegangen", sagte Brandt nach der erfolgreichen Saison-Eröffnung mit Borussia Dortmund gegen Aston Villa. Lächelnd schob er hinterher: "Er ist ein guter Junge."

Am frühen Montagabend machte der BVB den Transfer, der sich bereits abgezeichnet hatte, perfekt. Beier kommt von der TSG Hoffenheim und erhält einen Vertrag bis 2029 - nach SID-Informationen beträgt die Ablösesumme etwa 30 Millionen Euro plus Boni. Die TSG hatte Beier am Samstag für "konkrete Verhandlungen" freigestellt - mit Dortmund, das war bereits zu diesem Zeitpunkt ein offenes Geheimnis.

"Maxi war nach dem Abgang von Niclas Füllkrug unser absoluter Wunschspieler", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl und pries Beiers Qualitäten: "Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr abgeklärt auf dem Platz und besticht durch sein Tempo, seine Laufbereitschaft und seine Torgefahr."

Beier, geboren in Brandenburg an der Havel, spielte bereits seit 2018 in Hoffenheim, allerdings war er von 2021 bis 2023 an Hannover 96 ausgeliehen. Spätestens mit seiner Berufung in die Nationalmannschaft wirkte er mehr als bereit für den vielzitierten nächsten Schritt: Einen Wechsel zu einem Topverein mit hohen Ambitionen. 16 Tore und drei Torvorlagen in der vergangenen Saison waren eine exzellente Empfehlung dafür.