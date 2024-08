"Nie richtig Wertschätzung bekommen": Deniz Undav ätzt gegen Brighton & Hove Albion

"Ich fühle mich wohl in Stuttgart. Ich habe von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen über das Jahr, als ich weg war. Dass sich jemand gekümmert hat. Das hat mir einfach gezeigt: Stuttgart will mich unbedingt haben. Die lieben mich. Von Brighton kam ein Jahr nichts", sagte der 28-Jährige in einem YouTube-Interview mit dem deutschen Schwergewichtsboxer Agit Kabayel.

Für ihn sei deshalb klar, dass er weiterhin für die Schwaben auf Torejagd gehen möchte. "Ich hoffe, dass es klappt. Jetzt verhandeln die halt jeden Tag. Mal schauen, was passiert", so Undav. Eine Rückkehr zu Brighton wäre "schade, weil ich hier sein möchte, in Stuttgart bleiben möchte. Aber dann muss ich halt zurück."

Gleichzeitig betonte der deutsche EM-Fahrer jedoch, gegenüber dem PL-Klub auch eine gewisse Dankbarkeit zu verspüren;: "Sie haben mich zum Profi gemacht. Wenn es sein muss, gehe ich zurück und versuche da nächste Saison meinen Job zu erledigen."