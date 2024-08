"Jetzt ist Schluss": Tim Wiese bricht endgültig mit Werder Bremen

© imago images

Tim Wiese will Werder Bremen nicht mehr repräsentieren

Für die Werder-Traditionself werde er nicht mehr spielen, erklärte der gebürtige Bergisch Gladbacher weiter.

"Ich habe mich entschieden, nicht mehr für die Traditionself des Vereins aufzulaufen. Nach allem, was mir im Laufe der Jahre von den Verantwortlichen des Vereins vorgeworfen wurde, wie man mich behandelt hat und wie man mit Sachverhalten umgegangen ist. Es wurden Informationen, die der Aufklärung gedient hätten, einfach nicht berücksichtigt. Daher ist es für mich nicht mehr vorstellbar, noch einmal für die Traditionsmannschaft zu spielen. Es besteht von meiner Seite schlichtweg keinerlei Interesse mehr daran."

Werder Bremen sei "immer noch mein Herzensverein", sagte Wiese, der von 2005 bis 2012 für die Norddeutschen aktiv war: "Ich hatte dort die schönste Zeit meine Karriere, lebe immer noch in Bremen und ich bin mit zahlreichen Personen der Traditionsmannschaft und dem Umfeld von Werder Bremen noch immer befreundet. Aber nach allem, was passiert ist, will ich mit den Verantwortlichen des Vereins nichts mehr zu tun haben, geschweige denn den Verein repräsentieren."