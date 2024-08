Bundesliga-Thesen zur Saison 2024/25: Hiroki Ito wird der Königstransfer des FC Bayern München - der landet aber hinter dem BVB

© getty

Bayerns Harry Kane erzielt nicht mehr als 25 Saisontore

Von Daniel Buse

Harry Kane geht beim FC Bayern in seine zweite Saison in der Bundesliga. Die erste lief für ihn persönlich hervorragend, für die Münchner als Mannschaft allerdings nicht. Dass der FCB zum ersten Mal nach elf Jahren nicht Meister wurde und insgesamt titellos blieb, lag an vielen Dingen und Personen - aber nicht am teuersten Spieler der Liga.

36 Tore lieferte der 100-Millionen-Euro-Mann in Deutschlands höchster Spielklasse. Das ist die Gerd-Müller-Robert-Lewandowski-Kategorie. Warum sollte es also in der kommenden Saison für den Engländer grundlegend schlechter laufen, denn eine Ausbeute von knapp mehr als 20 Treffern wäre schon ein deutlicher Leistungsabfall bei den Zahlen? Die EM hat schon eine erste Antwort geliefert.

Denn beim Turnier in Deutschland gab Harry Kane Rätsel auf: War er nicht fit, nicht in Form - oder beides? Der Stürmer war nur noch ein Schatten seiner selbst, staubte zwar einmal erfolgreich ab, köpfte einmal aus kurzer Distanz ein und verwandelte einen Elfmeter. Aber außer diesen drei Treffern bot Kane überhaupt nichts. Wenig Bewegung, keine Angebote für die Mitspieler. Den Torriecher wird er zwar nicht komplett verloren haben, aber mit seinen inzwischen nun 31 Jahren könnte es für Kane jetzt laufen wie für seinen Vorgänger Robert Lewandowski: Der kommt in Barcelona auch nicht mehr annähernd an die Werte heran, die er noch für den FCB erreicht hat.

Harry Kane wird weiterhin gegen Klubs wie Mainz, Augsburg und wahrscheinlich auch Wolfsburg zum Saisonauftakt der Münchner treffen, weiterhin seine Elfmeter souverän einschieben - aber nicht mehr in so schöner Regelmäßigkeit wie noch in der Vorsaison. Doch vielleicht reichen ja am Ende auch 24 Tore, um erneut Torschützenkönig zu werden.