Illegales Autorennen, Promille-Debüt und verprasste Millionen: Ex-Bundesligaspieler Timo Gebhart packt aus

"Die Ratten lauern überall": Wie Gebhart seine Millionen ausgab

Und damit zu Gebharts Gehältern als Profi: Fühlte er sich mit den rund 18.000 Euro Grundgehalt für seinen ersten Profivertrag bei 1860 München ab 2007 schon wie "der König von Memmingen", kassierte er beim VfB zu Beginn 40.000 Euro pro Monat plus Prämien. In seinem letzten Vertragsjahr sollte er sogar 780.000 Euro plus Prämien verdienen in Stuttgart. Doch Gebhart wechselte zuvor zum 1. FC Nürnberg, wo er sogar bis zu 1,2 Millionen Euro Grundgehalt kassieren sollte.

Und was machte Gebhart mit all dem Geld? Richtig, ausgeben! "Ganz ehrlich: Es ist schon schwierig, da nicht durchzudrehen", gibt er zu. Gebhart investierte in Reisen (Feiern in Cannes mit Designer Philipp Plein) und Räder (Mercedes S63 AMG bis zum Audi R8 V10 plus). Gebhart: "Ich hatte immer die neuesten Autos, war ständig bei Breuninger Klamotten shoppen. Dass ich da mal eben 3000 oder 5000 Euro ausgegeben hab, kam schon mal vor". Im Tunnel sei er gewesen. "Und in dem Tunnel bist du unterwegs mit einem Ferrari und fährst Vollgas, 300 km/h."

Immerhin: Komplett verprasst hat der heutige Familienvater, der nie wirklich ganz aufgehört hat, in seiner Heimatstadt Memmingen zu wohnen, sein Geld nicht. Und das, obwohl "die Ratten überall" lauerten - die falschen Freunde, also. "Ich habe meine Verträge nie ganz genau gelesen. Aber es hat immer gereicht, auch, weil meine Familie sich immer ein Stück weit mit um meine Finanzen gekümmert hat. Ihnen habe ich viel zu verdanken", sagte er dem Blatt.