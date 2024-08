Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Die Bayern haben sich für die neue Bundesliga-Saison wieder einiges vorgenommen: Nicht nur die Meisterschale soll an die Isar zurückkehren, sondern mit Sicherheit auch der Henkelpott der Königsklasse, der in der heimischen Allianz-Arena in die Höhe gestemmt werden könnte.

Dafür sollte aber bereits am heutigen 25. August ein Auftakt nach Maß gelingen und das gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die im Pokal gegen den Oberligisten aus Koblenz nicht wirklich überzeugen konnte.

Wo läuft der Kracher nun im TV und Stream - Sky oder DAZN?