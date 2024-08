Schnappt sich Eintracht Frankfurt eine Legende des FC Barcelona?

Demnach zählt Frankfurt zu den aktuell fünf Interessenten für Roberto. Neben der Eintracht sollen sich auch Ajax Amsterdam, die AC Florenz, die AS Monaco und der FC Sevilla mit dem elfmaligen spanischen Nationalspieler beschäftigen.

Dabei tendiere Roberto zu einem Wechsel ins Ausland, da er nicht gegen Herzensverein Barça antreten wolle.

Barça hatte jüngst offiziell bekanntgegeben, dass Roberto keinen neuen Vertrag erhält und den Klub damit diesen Sommer ablösefrei verlassen kann.

Der Spanier war 2006 in Barcelonas Nachwuchs gewechselt, hatte also über 18 Jahre lang das Trikot der Katalanen getragen. Mit 19 hatte er 2011 unter Pep Guardiola in LaLiga debütiert, insgesamt lief Roberto 373-mal für Barças erste Mannschaft auf (19 Tore).

Mit Lionel Messi, der mittlerweile in den USA bei Inter Miami spielt, schickte ein prominenter langjähriger Weggefährte eine emotionale Würdigung via Instagram: "Ich wünsche Dir Alles Gute bei Deinem neuen Kapitel! Ich hoffe auf das Beste für Dich, Sergi", schrieb der Argentinier an den zentralen Mittelfeldmann adressiert.