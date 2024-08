Offiziell: VfB Stuttgart verpflichtet trotz doppeltem Rekordtransfer vierten Stürmer des Sommers

Der 22-Jährige schließt sich den Schwaben bis zum Saisonende an, ehe er für 18 Millionen Euro fest verpflichtet werden kann. Nach Ermedin Demirovic, Deniz Undav und Nick Woltemade ist El Bilal Touré der bereits vierte Stürmer, der in diesem Sommer an den Neckar gekommen ist.

Nachdem Demirovic (FC Augsburg) zunächst für die Rekordsumme von 21 Millionen Euro plus Boni nach Stuttgart gewechselt war, überbot die feste Verpflichtung von Undav (Brighton & Hove Albion) die Ablöse nochmal um über fünf Millionen Euro. Auch hier sind Bonuszahlungen möglich. Woltemade kam derweil ablösefrei von Werder Bremen. Dennoch war es laut den VfB-Verantwortlichen notwendig, nochmal im Sturm nachzulegen.

"Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein. Mit El Bilal Touré verfügen wir ab sofort über eine weitere starke Option für unser Offensiv-Spiel", begründete Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Transfer und ergänzte: "El Bilal hat seine Qualitäten in Frankreich, Spanien und zuletzt bei Atalanta Bergamo in Italien unter Beweis gestellt. Er ist ein Spielertyp, den wir so bislang nicht bei uns haben und bringt mit seiner außergewöhnlichen Schnelligkeit ein sehr wichtiges Element in unser Offensivspiel mit ein. Wir freuen uns, dass er künftig das VfB-Trikot trägt und begrüßen ihn herzlich beim VfB."