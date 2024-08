"Das ist unmöglich": BVB-Trainer Nuri Sahin mit Ansage an Paris Brunner & Co.

"Es liegt nur an den Spielern. Wenn ein Spieler gut ist - die Tür ist offen. Paris war in Asien sehr, sehr gut, die Tür ist aufgegangen. Jetzt geht es darum, da dranzubleiben", sagte Sahin.

Brunner "strebt konkret einen Abgang an", berichtete die Sport Bild vor wenigen Tagen. Demnach wolle der 18-Jährige, der in Dortmund bis 2025 unter Vertrag steht, beim französischen Klub AS Monaco einen langfristigen Vertrag unterschreiben und dann für eine Saison nach Belgien an Cercle Brügge ausgeliehen werden.

Sahin hob den 18-jährigen Rechtsaußen Cole Campbell als positives Beispiel hervor. "Er ist hier ohne irgendwelche Erwartungen hingekommen, seit drei Tagen zeigt er uns, die Tür könnte aufgehen", meinte Sahin über den US-Amerikaner.