Marketing-Coup des FC Augsburg: Unglaublicher Run auf das neue Trikot

Augsburg feiert am 8. August nicht nur die Gründung des FCA (1907 unter dem Namen FC Alemannia ins Leben gerufen), sondern auch einen eigenen Feiertag mit dem “Friedensfest”. Auf dem bordeauxfarbenen Shirt gibt es Fundstücke aus der römisch-antiken Zeit zu sehen, dazu noch Wappenelemente des Vereins. Es soll an die Gründung der Stadt zu Zeiten des römischen Kaisers Augustus erinnern.

Am Samstag werden die Augsburger das Trikot erstmals in Aktion ihren Anhängern präsentieren, wenn Olympique Marseille in der WWK Arena zu einem Freundschaftsspiel gastiert. Für Ungeduldige: Das Jersey ist nicht nur über die Homepage des Vereins zu beziehen, sondern auch über andere Kanäle.