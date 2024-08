"Konkretes Interesse" von PL-Topklub: Bekommt der BVB Konkurrenz bei Maximilian Beier?

Demnach gebe es von Seiten des Premier-League-Klubs "konkretes Interesse" an einer Verpflichtung des 21-Jährigen von der TSG Hoffenheim. Darüber hinaus sollen sich laut Sky auch der FC Chelsea und Aston Villa um Beier bemühen.

Top-Favorit auf den Zuschlag ist allerdings nach wie vor Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben wollen den Deal angeblich so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen - am liebsten noch in dieser Woche. Auch der Spieler selbst soll den BVB als präferiertes Wechselziel auserkoren haben.

Beier wird in Dortmund als Nachfolger von Niclas Füllkrug gehandelt, der erst vor wenigen Tagen für rund 30 Millionen Euro zu West Ham United wechselte. Dieselbe Summe will der BVB nun auch für Beier nach Hoffenheim überweisen.