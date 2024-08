Jetzt hat Xabi Alonso auch noch seinen Wunschspieler: Bayer Leverkusen? FC Bayern München? BVB? Die Meister-Kandidaten im Check

© getty

FC Bayern München: Mit Wut zurück an die Spitze?

Wichtigste Neuzugänge: Michael Olise (53 Millionen Euro), João Palhinha (51 Millionen Euro), Hiroki Ito (23 Millionen Euro)

Michael Olise (53 Millionen Euro), João Palhinha (51 Millionen Euro), Hiroki Ito (23 Millionen Euro) Wichtigste Abgänge: Matthijs de Ligt (45 Millionen Euro); Noussair Mazraoui (15 Millionen Euro), Malik Tillman (12 Millionen Euro), Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide ablösefrei), Frans Krätzig, Bryan Zaragoza, Paul Wanner (alle Leihe)

Matthijs de Ligt (45 Millionen Euro); Noussair Mazraoui (15 Millionen Euro), Malik Tillman (12 Millionen Euro), Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide ablösefrei), Frans Krätzig, Bryan Zaragoza, Paul Wanner (alle Leihe) Mögliche Startelf am 1. Spieltag: Neuer - Boey, Kim, Upamecano, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic, Musiala - Gnabry, Kane, Olise

Der ganz große Umbruch war es bislang noch nicht beim FC Bayern München. Sicher auch der Tatsache geschuldet, dass längst nicht alle vermeintlichen Verkaufskandidaten wie Leon Goretzka oder Kingsley Coman ein neues Zuhause gefunden haben. Die Transfers der Wunschspieler wie Xavi Simons, Jonathan Tah oder Désiré Doué sind wiederum gescheitert.

Doch der Münchner Kader hat sich qualitativ verbessert. In Ito haben Sportvorstand Max Eberl und dessen Gefolgsleute wieder einen Linksfuß für die Innenverteidigung geholt, der allein den Spielaufbau nach seiner Wiedergenesung (geplant im Oktober) durch seine Läufe und Schnittstellenpässe aufwerten kann. In Palhinha wurde die langersehnte Holding Six für das defensive Mittelfeld verpflichtet, die das offensivorientierte Zentrum absichern kann. Und Olise gehört zu den wohl interessantesten Offensivspielern dieser Zeit, der endlich mal wieder etwas frischen Wind in das Flügelspiel bringt.

Die große Frage bleibt aber, wie der noch unerfahrene Trainer Vincent Kompany mit der Fülle an hochkarätigen Stars umgehen kann. Geht seine Spielidee auf? Wie verhilft er Joshua Kimmich zu alter Stärke? Kann er Harry Kane nach dessen enttäuschender EM aufbauen? Treibt er der Verteidigung den Fehlerteufel aus? Wie sehr ist das Krankenbett belegt oder waren Ito und Stanisic nur der Anfang? All das wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Greifen die Zahnräder letztlich früh genug ineinander, ist den Bayern auch durchaus wieder eine von Dominanz geprägte Saison zuzutrauen. Qualität gibt es genug - jetzt muss sie nur noch konstant auf dem Platz zu sehen sein. Die Auftritte in den Testspielen und im DFB-Pokal lassen zumindest vorerst nichts Schlechtes vermuten. Etwas unglücklich: In den ersten vier Ligaspielen ist der FCB dreimal zu Gast, ehe Bayer Leverkusen in die Allianz Arena kommt.

FC Bayern München: Das Startprogramm des FCB in der Bundesliga