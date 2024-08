Gladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Eröffnungsspiel im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Gladbach und Bayer Leverkusen könnt Ihr am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV erleben! Für die Free-TV-Übertragung der Begegnung zeigt sich Sat.1 zuständig. Die Vorberichte zum Spiel beginnen dort um 19.50 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Woll-Christoph Fuss. Der Privatsender zeigt das Bundesligaduell zudem im kostenlosen Livestream auf ran.de oder in der ran-App.

Im Pay-TV überträgt am heutigen Abend DAZN die Begegnung zwischen Gladbach und Bayer Leverkusen. DAZN startet mit seiner Übertragung der Partie um 19.30 Uhr. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Moderator: Fredrik Harder

Fredrik Harder Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Tobias Schweinsteiger

Tobias Schweinsteiger Reporter: Mario Rieker

Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser. Mit einem Abo bei DAZN Unlimited könnt Ihr heute das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Gladbach und Bayer Leverkusen live erleben.