Einigung angeblich erzielt! BVB-Juwel Paris Brunner vor Wechsel zur AS Monaco

Beim Testspiel des BVB am Samstag gegen Aston Villa stand Brunner zwar noch im Kader, wurde aber, ebenso wie Wechselkandidat Youssoufa Moukoko, von Trainer Nuri Sahin nicht eingesetzt. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte nach der Partie in Bezug auf Transfertätigkeiten zudem an, dass in den nächsten Tagen noch etwas passieren werde. "Auf beiden Seiten. Wir sind da gerade zielführend unterwegs."

Das Stürmertalent war im Sommer 2021 als Jugendspieler zu Dortmund gewechselt und durchlief die U17- und U19-Mannschaften des Champions-League-Finalisten. In der U19-Bundesliga West schoss Brunner für den BVB in 32 Spielen ganze 22 Tore und legte acht weitere auf.