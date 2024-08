Dani Olmo angeblich mit Topklub einig - RB Leipzig lehnt jedoch verbessertes Angebot ab

Demnach hätten sich die Katalanen und Olmo auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Nur die Ablösesumme für den Offensivspieler gilt es noch zu klären.

Dem Vernehmen nach soll sich Leipzig aber als äußerst schwerer Verhandlungspartner erweisen.

Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, haben die Sachsen auch das verbesserte Angebot in Höhe von 45 bis 50 Millionen Euro abgelehnt. Durch mögliche Bonuszahlungen wäre die Summe auf bis zu 65 Millionen Euro angestiegen.

Stattdessen will Leipzig eine Sockelablöse, die der am 20. Juli abgelaufenen Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro entspricht. Barça wolle den Transfer aufgrund der finanziellen Schieflage im Verein hingegen abstottern.