BVB vs. FC Villarreal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Borussia Dortmund bestreitet am heutigen Dienstag, 6. August, im Rahmen seines Trainingslagers in Bad Ragaz (Schweiz) ein Testspiel. Dieses findet in Altach (Österreich) statt. Angepfiffen wird das Spiel gegen den FC Villarreal in der Cashpoint-Arena um 18.30 Uhr.

Die Partie gegen den Verein aus Spanien ist der vorletzte Test des BVB in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin muss also so langsam seine Wunschformation für den Pflichtspielauftakt am 17. August finden.