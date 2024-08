BVB, Testspiel: Wo läuft Borussia Dortmund vs. FC Villarreal heute live im Free-TV und Livestream?

Für Borussia Dortmund beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Am heutigen Dienstag, 6. August, ist der BVB in einem Testspiel gegen den FC Villarreal gefordert. Los geht's um 18.30 Uhr in der Cashpoint-Arena in Altach (Österreich).

Der BVB hat eine aufregende Sommerpause hinter sich. Viele neue Spieler kamen zum BVB, während auch einige Stammspieler die Dortmunder verlassen haben. Der neue Trainer Nuri Sahin kann das heutige Testspiel dazu nutzen, seine Elf für das erste Pflichtspiel am 17. August zu finden.