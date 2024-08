"Weil das kürzer ist": BVB-Star ändert seinen Namen

Im Gespräch mit den Vereinsmedien erklärte der Dortmunder, wieso er vom Doppelnamen auf Gittens wechseln wollte: "Beide sind Namen meines Vaters, aber er hat gesagt, dass er es besser findet, wenn ich nur Gittens heiße, weil das kürzer ist. Die meisten Leute kennen ihn als Gittens, also laufe ich in Zukunft auch nur mit Gittens auf", sagte er.

In der Vergangenheit plagte sich Gittens immer wieder mit Schulterproblemen herum, die ihn regelmäßig zuschauen ließen. Doch diese körperlichen Schwierigkeiten sollen von nun an Geschichte sein: "Ich gehe so oft wie möglich in den Kraftraum, um weniger Verletzungen zu haben", berichtete der Engländer.

Gittens will gesund bleiben - und dann auf dem Platz noch mehr liefern als bisher: "Ich möchte Tore schießen, mehr Tore und mehr Torvorlagen als in der vergangenen Saison. Und hoffentlich gewinnen wir als Team einen Titel", nannte er seine Ziele und Wünsche für die bevorstehende Spielzeit.