BVB, News und Gerüchte: "Wird zum Shootingstar der Bundesliga!" Mega-Lob für Profi von Borussia Dortmund

BVB, News: Dortmund kassiert Klatsche gegen Verl

Borussia Dortmund hat sich in einem geheimen Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl bis auf die Knochen blamiert. Die Schwarzgelben kassierten eine herbe 0:4-Pleite, Neuzugang Maximilian Beier sammelte immerhin wichtige Spielpraxis.

Einen Tag nach dem 4:1-Sieg gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals fand im Jugendstadion in Brackel um 11 Uhr ein Geheimtest der Dortmunder statt. Gegner war der Drittligist SC Verl, der die Qualifikation für den DFB-Pokal nicht geschafft und so am Wochenende spielfrei hatte.

Doch für die Mannschaft von Nuri Sahin verlief der Test überhaupt nicht nach Plan. Man ging mit 0:4 unter. "Bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund! Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir 4:0 gegen Borussia Dortmund! Kammerbauer erzielte unsere Führung und Probst sorgte mit einem Hattrick für den Endstand", war in einem Facebook-Posting des SC Verl nach dem Spiel zu lesen.

Bei dem Test kamen vor allem Spieler zum Einsatz, die am Samstag gegen Lübeck nicht oder nur wenig spielten. So lief der BVB mit Spielern wie Salih Özcan, Felix Nmecha, Giovanni Reyna, Ramy Bensebaini und Sébastien Haller von Beginn an auf. Auch die beiden Neuzugänge Maximilian Beier und Yan Couto sowie Donyell Malen standen in der Startelf. Der kurz vor einem Wechsel stehende Youssoufa Moukoko war zumindest auf der Bank. Andere Spieler wie Julian Brandt und Nico Schlotterbeck bekamen dagegen eine Pause.

Die Vorbereitungsphase ist mit dem Testspiel gegen Verl nun endgültig zu Ende, für den BVB wird es am Samstag (Anpfiff: 18.30 Uhr) wieder ernst, wenn zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison im heimischen Signal-Iduna-Park Eintracht Frankfurt wartet.