"Da kann es auch mal schläfrig werden": BVB gibt bei Pflichtspieldebüt von Nuri Sahin (noch) Rätsel auf

© getty

BVB: Zwei Neuzugänge machen Hoffnung

Für Sahin ein klarer Arbeitsauftrag, aber kein allzu großer Grund zur Sorge: "Das hat alles mit Konzentration zu tun. Wir haben über 1000 Pässe gespielt, da kann es auch mal schläfrig werden", erklärte er.

Und außerdem: Da waren ja auch positive Aspekte im Spiel des BVB zu finden. So zum Beispiel die problemlose Eingliederung zweier prominenter Neuzugänge. Innenverteidiger Waldemar Anton mutierte früh zum Torjäger, sein Nationalmannschaftskollege Pascal Groß zog die Fäden im Mittelfeld und glänzte als zweifacher Vorlagengeber.

Gefehlt hatten beim BVB am Samstag Salih Özcan und Youssoufa Moukoko. Unfreiwillig. "Der Konkurrenzkampf ist sehr groß. Wenn alle Spieler fit sind, muss der Trainer harte Entscheidungen treffen", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl und schloss einen Abgang der beiden Profis in den letzten Tagen des Transferfensters nicht aus. Insbesondere das einstige Wunderkind Moukoko, dessen Karriere zuletzt ins Stocken geriet, wird seit Wochen mit einem Transfer in Verbindung gebracht.