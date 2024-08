Borussia Dortmund kassiert peinliche Schlappe bei Geheimtest gegen Drittligisten

Borussia Dortmund hat sich in einem geheimen Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl bis auf die Knochen blamiert. Die Schwarzgelben kassierten eine herbe 0:4-Pleite, Neuzugang Maximilian Beier sammelte immerhin wichtige Spielpraxis.

Einen Tag nach dem 4:1-Sieg gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals fand im Jugendstadion in Brackel um 11 Uhr ein Geheimtest der Dortmunder statt. Gegner war der Drittligist SC Verl, der die Qualifikation für den DFB-Pokal nicht geschafft und so am Wochenende spielfrei hatte.

Doch für die Mannschaft von Nuri Sahin verlief der Test überhaupt nicht nach Plan. Man ging mit 0:4 unter. "Bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund! Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir 4:0 gegen Borussia Dortmund! Kammerbauer erzielte unsere Führung und Probst sorgte mit einem Hattrick für den Endstand", war in einem Facebook-Posting des SC Verl nach dem Spiel zu lesen.