"Behandle ihn gut": BVB schickt Marco Reus Liebesgrüße per Zeitungsannonce nach Los Angeles

Der ehemalige Kapitän der Dortmunder ist längst nicht der erste große Fußballer, der für Galaxy aufläuft. Darauf spielte der BVB in seiner Zeitungsannonce an. David Beckham kickte von 2007 bis 2012 in Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic von 2018 bis 2019.

Reus hat in Bundesliga, Champions League, Europa League und DFB-Pokal insgesamt 529 Partien absolviert. Dabei kam der gebürtige Dortmunder auf 203 Tore und 159 Vorlagen.