BVB, News und Gerüchte: Paris Brunner meldet sich erstmals nach Abgang von Borussia Dortmund zu Wort - nächster Klub steigt aus Poker um Youssoufa Moukoko aus

BVB, News: Paris Brunner meldet sich erstmals nach Dortmund-Abgang zu Wort

Vor knapp einer Woche ist Paris Brunner vom BVB zur AS Monaco gewechselt. Im Fürstentum wird der Junioren-Nationalspieler jedoch nicht direkt spielen, Brunner ist nun zu Cercle Brügge nach Belgien ausgeliehen worden.

Nun hat er sich erstmals seit seinem Wechsel zu Wort gemeldet. In der Sport Bild sagte Brunner: "Monaco hat mir einen klaren, sportlichen Weg aufgezeigt, wie sie mit mir planen und mich entwickeln wollen. Diese Wertschätzung und Klarheit haben mich sofort überzeugt und beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich unbedingt haben wollen. Der Plan des BVB ging über die U19-Youth-League und die U23 sowie punktuelles Profitraining."

Dortmund wollte den 18-Jährigen über Monate hinweg zu einer Verlängerung seines bis 2025 gültigen Vertrags bewegen. Brunner forderte dem Vernehmen nach aber die Perspektive, auf Anhieb Teil der Profimannschaft zu sein.

Brunner, der die U17 des DFB zum EM- und WM-Titel schoss, weiter: "Es ging alles sehr schnell bei mir. Speziell nach der EM und WM, auch in puncto öffentlicher Wahrnehmung. Ich denke an großartige Momente mit dem BVB zurück und war immer mit vollem Herzen und Leidenschaft dabei. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne nach vorne schaut und hart daran arbeitet, das Maximale aus seiner Laufbahn rauszuholen. Und dafür fühle ich mich jetzt am richtigen Ort."