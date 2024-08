BVB, News und Gerüchte: Umbruch bei Borussia Dortmund bringt "Freiheit" - zähes Ringen um Youssoufa Moukoko

© getty

BVB, News: Hummels und Reus scherzen über Hummels' Zukunft

Ex-Dortmund-Verteidiger Mats Hummels hat sich im Rahmen des Wechsels seines Ex-Mitspielers Marco Reus zu LA Galaxy einen Scherz erlaubt - und damit für mächtig Diskussionen gesorgt. Hummels postete auf Instagram ein Bild vor der Rutschwelt "Galaxy Erding" und schrieb dazu: "Ich glaube, ich habe es falsch verstanden, als @marcinho11 [Marco Reus] sagte 'Lass uns die Woche bei Galaxy treffen.'"

In der Folge spekulierten einige Fans darüber, ob das einen Wechsel in die MLS anteasern sollte - so auch Kumpel Reus, der kommentierte in Anlehnung an Hummels' Benutzernamen "aussenrist15": "Für einen aussenrist müsste noch Platz sein."