BVB, News und Gerüchte: "Lassen uns nicht vor euren Karren spannen!" Borussia Dortmund droht Ärger

BVB, News: Fans kündigen Protest wegen Rheinmetall an

Die Fanszene des BVB hat Proteste gegen die Ende Mai geschlossene Partnerschaft von Borussia Dortmund mit dem Waffenhersteller Rheinmetall angekündigt. Für das bevorstehende Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sind offenbar umfangreiche Aktionen geplant. "Wir lassen uns nicht vor euren Karren spannen", schrieb das Bündnis Südtribüne in einem Statement.

Und weiter: "Dass sich die Verantwortlichen des BVB und all seine Gremien dazu bereiterklärt haben, die Strahlkraft von Borussia Dortmund dafür einzusetzen, das öffentliche Ansehen eines Rüstungskonzerns zu verbessern und dabei die eigenen Werte über Bord werfen, lehnen wir entschieden ab." Man werde den Verantwortlichen "nicht den Gefallen tun und die Sache - wie durch den Zeitpunkt der Veröffentlichung womöglich erhofft - auf sich beruhen lassen. Das dürfte allen Beteiligten klar sein."

Der BVB hatte die Partnerschaft in der entscheidenden Saisonphase bekanntgegeben, als es in der Champions League noch die Hoffnung auf einen Überraschungscoup gab. Vermutlich hatten die Fans auch deshalb auf umfangreiche Proteste verzichtet – die sie nun nachholen wollen. "Zu keinem Zeitpunkt hat es eine Beteiligung von Fanvertretern gegeben", stellte das Bündnis zudem klar: "Der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck, Fanvertreter seien bei der Entscheidungsfindung zum Deal mit der Firma Rheinmetall befragt worden, ist unzutreffend. Eine Abstimmung hat ebenso wenig stattgefunden. Im Rahmen des Klub-Fan-Dialoges sind Fanvertreter kurz vor Bekanntgabe der Partnerschaft lediglich darüber informiert worden, dass Verhandlungen zwischen beiden Parteien stattfinden würden."

Diesbezüglich wurden die Fanvertreter deutlich: "Die Art der Kommunikation sowie der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Partnerschaft zeugen von ausgeprägtem Kalkül auf Seiten der Vereinsverantwortlichen." Die Stellungnahme wurde von 88 Fanclubs sowie dem Fanzine schwatzgelb.de unterzeichnet.