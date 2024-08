Abgänge bahnen sich an: Trainer Nuri Sahin verzichtet bei Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund auf Youssoufa Moukoko und Salih Özcan

Doch während Moukoko einem Wechsel nicht abgeneigt ist, will Özcan um seinen Platz in Dortmund offenbar kämpfen. So soll der türkische Nationalspieler sogar Angebote aus der Türkei abgelehnt haben, wie die Ruhr Nachrichten berichteten. Er sei stolz darauf, das BVB-Trikot zu tragen, und wolle nicht wechseln, so die Meldung der Regionalzeitung, die interne Aussagen Özcans sogar als "Treuebekenntnis" versteht.

Wie es mit den beiden weitergeht, steht also noch in den Sternen. "Ein paar Tage ist das Transferfenster natürlich noch offen, wir werden weiter Gespräche führen", kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl an. "Bis jetzt gibt es noch keine Entscheidung und nichts, was zu verkünden wäre. Also warten wir ab, was noch kommen wird in den nächsten Tagen."