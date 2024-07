Zweifelt der FC Bayern München an Jonathan Tah? Lothar Matthäus stellt Vermutung zu möglichem Transfer auf

"Wenn man Jonathan Tah unbedingt haben wollte, würde man für ihn auch 25 Millionen hinlegen. Es ist ein Poker, das gehört dazu, aber als Tah würde ich mich fragen: 'Warum kaufen sie andere Spieler für insgesamt 125 Millionen und nicht mich, obwohl sie mich doch haben wollen?'", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Tah in der Form der Leverkusener Meistersaison wäre laut Matthäus "sicher eine Verstärkung" für die Bayern. "Ob er aber in München auch eine Einsatzgarantie hätte, weiß man nicht. Zudem scheint ihm die in München bevorzugte Viererkette nicht so zu liegen. Bei der EM hatte er in diesem System Wackler in seinem Spiel, in Leverkusen war er stabiler."

Des Weiteren sei die Frage, "ob er in München die gleiche Unterstützung - und zwar von allen - bekäme, die er in Leverkusen von Alonso, von Rolfes und von Carro bekommt. Tah muss sich Gedanken machen, ob er den Verein, mit dem er etwas ganz Großes aufgebaut hat und als Persönlichkeit gewachsen und gereift ist, verlassen will."