"Im Moment noch nicht unter Zeitproblemen": DFL-Boss spricht über den Zoff mit DAZN

DAZN fühlt sich diskriminiert, weil sein Angebot für das Rechtepaket B abgelehnt wurde, obwohl es "das finanziell attraktivste und überzeugendste" gewesen sei. Das Angebot soll laut Bild 400 Millionen Euro pro Saison betragen haben, die DFL akzeptierte allerdings die von DAZN abgegebenen Finanzgarantien nicht. Deshalb soll das entsprechende Paket trotz des niedrigeren Angebots bereits an Sky gegangen sein.

Abseits der Ausschreibung der nationalen Medienrechte rücke in den kommenden Jahren zudem die internationale Vermarktung in den Vordergrund. "Das Wachstum wird international kein Sprint, es wird mindestens ein Mittelstreckenlauf. Wir bringen langen Atem mit. Wir sind noch lange nicht auf der Zielgeraden, aber wir haben zumindest die Startblöcke verlassen", so Merkel: "Der Blick geht nach vorne, die Richtung stimmt. Da werden wir in den nächsten Jahren weiterarbeiten."