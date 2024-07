BVB-Star Karim Adeyemi steht angeblich kurz vor Wechsel nach Italien

Nationalspieler Karim Adeyemi von Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Wie die italienische Tageszeitung Gazzetta dello Sport am Sonntag berichtete, soll sich der 22-Jährige bereits mit Juve geeinigt haben, die Klubs stehen demnach in Verhandlungen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro.

