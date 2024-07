"Was bieten wir den Fans an?" Beim BVB steht die Idee von Nuri Sahin über allem

© getty

Ex-Spieler: "Nuri Sahin hat einen klaren Fußballplan"

Hier lag in den vergangenen Jahren häufig der Hund begraben: Nach einem guten Auftritt wurden Hoffnungen geweckt, die die wankelmütige Mannschaft eine oder zwei Wochen später aber sofort wieder mit rätselhaftem Gekicke einriss. Darum muss Sahins Fußball in erster Linie nicht in Schönheit sterben. Die Anhänger würden es gewiss verzeihen, wenn stattdessen endlich eine größere Konstanz über den gesamten Saisonverlauf Einzug erhält.

Dass sich in der Zeit, in der Sahin nun als Coach beim BVB arbeitet, etwas zum Besseren gewendet hat, ist offensichtlich. Nach der ernüchternden Hinrunde stabilisierte sich Dortmund. Gerade der Spielaufbau und die offensiven Abläufe, für die der einstige Nationalspieler verantwortlich zeichnete, funktionierten fortan häufiger. "Das liegt auch an den Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender", hatte es Hummels in seinem Aufsehen erregenden Interview vor dem Champions-League-Finale klar benannt.

Welchen Ansatz Sahin als alleinverantwortlicher Coach wählt, wird in den nächsten Tagen Gegenstand interessanter Beobachtungen. Der Ex-Bochumer Gerrit Holtmann, der unter Sahin beim türkischen Erstligisten Antalyaspor spielte, sagte der Funke Mediengruppe: "Nuri Sahin hat einen klaren Fußballplan. Er setzt auf Ballbesitz und rotiert ganz viel im Spiel. Die Außenspieler gehen in die Mitte, der Sechser geht nach außen, der Außenverteidiger steht hoch. So soll der Gegner verwirrt werden. Nuri möchte über schnelle Außen vor das Tor kommen und bindet seinen Stürmer mit ins Spiel ein. Sein System war bei uns 4-2-3-1 und 4-3-3. Beim Pressing kommt es auf die Situation an. Manchmal muss man sich fallen lassen, wenn man ausgespielt wird. Aber er setzt auf schnelle Ballgewinne und ein schnelles Umschaltspiel."