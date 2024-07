"Verbitterungsstörung!" Schiedsrichter-Boss geht auf Manuel Gräfe los - und stellt sich hinter Felix Zwayer

Knut Kircher von neuer Mecker-Regel überzeugt

Außerdem sprach Kircher über die Einführung der sogenannten Mecker-Regel in der Bundesliga. Diese besagt, dass nur noch die Mannschaftskapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen können. Ein Modell, welches bereits bei der EM von Erfolg gekrönt war.

"Wir haben in Abstimmung mit der DFL und DFB-weit gemeinsam entschieden, die Kapitänsregelung zu übernehmen und sofort einzuführen - im Profifußball, in den Frauen-Bundesligen, im gesamten Amateurfußball und bei der Jugend. Diese Regelung ist gut für das Image des Fußballs, das zeigen auch die vielen positiven Reaktionen während des Turniers. Wir werden sie als Schiedsrichter konsequent unterstützen und umsetzen. Uns ist sehr bewusst, dass wir in den Profiligen und im DFB-Pokal dabei eine Vorreiterrolle einnehmen, der wir auch jederzeit gerecht werden wollen", sagte Kircher.

An einem Beispiel machte er deutlich, was die Regel für die Zukunft bedeutet. "Nehmen wir an, Timo Gerach empfängt einen Spieler, der sich beschweren will, aber nicht Kapitän ist, direkt mit der Gelben Karte. Da sage ich: Super gemacht. Wenn in der gleichen Situation ein Daniel Schlager zum Spieler sagt: Noch einmal dann gibt es Gelb - dann sage ich: Daniel, no way. Das ist nicht konsequent", sagte Kircher und ergänzte: "Erst kommt die Einheitlichkeit und Konsequenz in der Umsetzung. Dann erst die Persönlichkeit. Das verlange ich von allen dreien, gerade in ihrer Funktion als Teil der Gruppe. Seine Persönlichkeit kann jeder zum Beispiel präventiv einsetzen, um Verstöße schon im Voraus zu verhindern."