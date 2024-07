UEFA-Prämien für Bundesliga-Spieler: Bayern München kassiert ab - BVB nur auf Rang vier

Auf die größte Summe kann sich demnach der FC Bayern freuen, gefolgt von RB Leipzig. Sogar einige Zweitligisten kassieren einen nicht unerheblichen Zuschuss.

140 Millionen Euro an Abstellungsprämien schüttet die UEFA an die Vereine der insgesamt 620 Spieler aus, die in den EM-Kadern stehen. Dabei richtet sich die Summe nach der Anzahl der abgestellten Tage (der Berechnungszeitraum beginnt dabei zehn Tage vor dem ersten und endet am Tag nach dem letzten EM-Spiel).

Wie der kicker berichtet, landet die Bundesliga in der höchstmöglichen Kategorie: Das beschert den Klubs so rund 10.000 Euro pro Spieler und Tag. Insgesamt sollen so fast 22 Millionen Euro an deutsche Klubs fließen: 21,17 Millionen Euro an die Bundesligisten und noch einmal 0,77 Millionen Euro an fünf Zweitligisten.