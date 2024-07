"Aufgrund des Trainerwechsels begeistert": BVB-Star Niklas Süle baut offenbar mächtig Kilos ab

Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, der gebürtige Frankfurter würde in Dortmund rund 14 Millionen Euro jährlich kassieren. Daraufhin hagelte es mal wieder Kritik an Süles Fitnesszustand.

"Ich finde es fast schon unverschämt, so viel Geld zu verdienen und dann zu sagen: Ist doch mir Wurscht, wie ich rumlaufe. Ist doch mir Wurscht, was der Verein von mir denkt. Das finde ich nicht ok", hatte beispielsweise der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel bei ran gesagt.

Süle wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zum BVB, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison kam er in 31 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.