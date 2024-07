Niclas Füllkrug nicht nur bei Milan heiß begehrt: Spanischer Topklub will BVB-Torjäger offenbar verpflichten

Fraglich ist nun, ob Füllkrug das Duell mit Guirassy um den Platz im Angriffszentrum annimmt. Mit Youssoufa Moukoko soll ein weiterer Angreifer die Schwarz-Gelben verlassen dürfen. Außerdem steht auch noch Sébastien Haller für diese Position beim BVB unter Vertrag.

Füllkrug stammt aus der Jugend von Werder Bremen und landete nach einigen Jahren beim 1. FC Nürnberg und Hannover 96 2019 wieder bei den Grün-Weißen. Die zahlten 6,5 Millionen Euro für den Stürmer und verdreifachten diese Summe nach vier Jahren fast, als sie ihn nach Dortmund ziehen ließen.

In 43 Pflichtspielen für den BVB war Füllkrug in der abgelaufenen Saison 15-mal erfolgreich, außerdem lieferte er noch zehn Assists. Seit seinem Länderspieldebüt im November 2022 kann er mit 13 Toren in 21 Partien in der Nationalmannschaft eine starke Bilanz vorweisen.