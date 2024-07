"Vielleicht auch nicht nächstes Jahr": Trainer plaudert zum Stand im Poker um Xavi Simons aus dem Nähkästchen

"Dafür, dass schon geschrieben wurde, dass Xavi sich mit anderen Vereinen einig ist und die Ablösesummen schon feststehen, sieht es im Moment gar nicht so schlecht aus für uns", sagte Rose am Rande der US-Tour des Bundesligisten.

Er freue sich, "dass Xavi - so wie es aussieht - für sich entschieden hat, sein gutes Jahr in Leipzig mitzunehmen in seine Entwicklung, die noch nicht am Ende ist, bei uns Führungsspieler zu werden, Verantwortung zu übernehmen, um dann irgendwann - vielleicht auch nicht nächstes Jahr - den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch da sind wir noch nicht durch. Da haben wir noch ein paar offene Gespräche".

Zuvor hatte Sky bereits berichtet, dass der 21-jährige Niederländer auch in der kommenden Saison von Paris Saint-Germain, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht, nach Leipzig ausgeliehen werde. Beide Klubs seien dabei, letzte Details zu klären.