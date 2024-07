Neuer Job in der Bundesliga? Ex-Boss des FC Bayern München wird heiß gehandelt

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sind neben Neppe auch Gelson Fernandes und Pirmin Schwegler im Gespräch. Die Bild will derweil erfahren haben, dass Fernandes - von 2017 bis 2020 Profi bei den Hessen - bereits aus dem Rennen ist.

Neppe sei dagegen weiter ein Kandidat. Der 38-Jährige war von Dezember 2021 bis April 2024 Technischer Direktor bei den Bayern. An gleicher Stelle fungierte er in den sieben Jahren davor als Scout und dann als Leiter der Scouting-Abteilung. Die Trennung vom deutschen Rekordmeister erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen.

"Ich möchte mich bei Marco Neppe für die lange Zusammenarbeit bedanken. Wir haben in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert, zudem wurden unter Marco Neppe herausragende Talente wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala entdeckt, die in München zu Weltklassespielern gereift sind", sagte damals FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.