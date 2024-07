"Er ist mir auf den Sack gegangen": Ehemaliger Schützling spricht über Julian Nagelsmann

Dabei sind die Aussagen von Polanski über den Bundestrainer keinesfalls negativ gemeint. "In den letzten zweieinhalb Jahren bei Hoffenheim hatte ich das große Glück, mit einem der wahrscheinlich besten Trainer Deutschlands zusammenzuarbeiten", sagte der 38-Jährige im "FohlenPodcast" und ergänzte: "Er ist mir in den letzten eineinhalb Jahren auf den Sack gegangen und hat gesagt, ich soll Trainer-Lizenzen machen."

Polanski spielte in seiner lange Karriere für Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 und schließlich die TSG Hoffenheim. Unter Nagelsmann bestritt er 39 Spiele, nun will er in dessen Fußstapfen treten.

"Von Nagelsmann konnte ich viel mitnehmen, nicht nur, weil er mich zur Trainerlizenz gedrängt hat, sondern auch, weil ich die Art, wie er trainiert und hat spielen lassen, unglaublich gemocht habe. Und das sagt ein Spieler, der eher selten bei ihm von Anfang an gespielt hat", sagte Polanski, der im Sommer 2019 Trainer im Übergangsbereich von Gladbach wurde und seit 2022 die Reserve trainiert.