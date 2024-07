Frankfurt-Stürmer Hugo Ekitiké schwärmt von früherem Teamkollegen Neymar: "Der Beste, mit dem ich je gemeinsam auf dem Platz stand"

Ekitiké war im vergangenen Wintertransferfester zunächst von PSG an Frankfurt verliehen worden, diesen Sommer hat die Eintracht den Franzosen nun für 16,5 Millionen Euro fest verpflichtet.

Bis dato absolvierte Ekitiké 16 Pflichtspiele für Frankfurt, in denen ihm vier Tore und zwei Assists gelangen. Was er sich für seine erste komplette Saison bei der SGE vorgenommen hat? "Wir wollen einfach eine gute Saison spielen und gerade in den Pokalwettbewerben mehr erreichen als in der vergangenen Spielzeit. Wir wollen in der Europa League die K.o.-Phase erreichen. Und was den DFB-Pokal angeht: Ich habe schon viele Geschichten von Mannschaftskollegen gehört, wie es ist, im Finale in Berlin zu stehen. Das möchte ich auch erleben, und dafür werden wir hart arbeiten. Persönlich gesehen möchte ich so viele Tore wie möglich erzielen."