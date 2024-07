Geht der Poker um Désiré Doué in die nächste Runde? FC Bayern bereitet offenbar weiteres Angebot vor

Demnach läuft es derzeit auf einen Zweikampf zwischen den Münchnern und Paris Saint-Germain hinaus - dieser hatte sich schon vor einigen Tagen angedeutet. Doué will sich seinerseits noch ein wenig Zeit nehmen, um die Fürs und Widers eines Transfers zu einem der beiden Klubs abzuwägen.

Um den 19-Jährigen zu überzeugen, würde der FC Bayern nach Informationen von Romano das ursprüngliche Angebot an Stade Rennes in Höhe von 35 Millionen Euro, inklusive fünf Millionen Euro Bonuszahlungen, welches vom französischen Erstligisten noch abgeschmettert worden war, sogar noch einmal überbieten. Derzeit bereite man sich an der Säbener Straße auf eine weitere Offerte vor.

Dem Vernehmen nach ist Doué jedoch nur ein Thema, sollte ein Transfer von Bayerns Wunschspieler Xavi Simons scheitern. Beim Niederländer verhandelt man derzeit mit PSG noch um die Ablösesumme. Sollte ein Wechsel des 21-Jährigen über die Bühne gehen, wären für Doué wohl keine finanziellen Mittel mehr verfügbar.