Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt welche Spiele im TV und Livestream?

Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt welche Spiele der EM im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag (13. Juli) macht die EM noch Pause, bis am morgigen Sonntag das große Finale steigt. Spanien und England treffen um 21 Uhr im Olympiastadion in Berlin aufeinander. Das Endspiel wird live und kostenlos in voller Länge bei ARD übertragen, alternativ könnt Ihr es auch bei MagentaTV mit einem kostenpflichtigen Abonnement sehen.

EM 2024: Die Paarungen im Finale im Überblick