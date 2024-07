FC St. Pauli vs. Olympique Lyon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

In Österreich bereitet sich der FC St. Pauli auf die kommende Spielzeit vor. In diesem Rahmen findet heute Abend ein Testspiel gegen Olympique Lyon statt. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Silberstadt Arena in Schwaz

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.